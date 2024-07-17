26/06/2024 09:57

【國際要聞】日本航空頻生意外被認為與培訓及溝通不足有關

《經濟通通訊社26日專訊》知情人士透露，日本航空的地勤人員和飛機師對缺乏在職培訓，以及與高階員工溝通困難表示擔憂。

知情人士稱，在疫情期間，許多年齡在30歲至50歲之間的地勤人員離開日航到其他地方碰碰運氣，資深員工和年輕員工之間的聯繫不再存在。這些員工通常會為新員工提供非正式培訓，而年輕人現在感覺無法自由地向更資深的員工提問。

日航發言人對此拒絕置評。

分析指，新冠疫情期間航空公司都經營困難，但日航的安全和營運流程最近受到質疑。1月，日航的一架飛機在羽田機場跑道上與海上保安廳飛機相撞。上個月，在福岡機場，一名飛行員未能正確重複空中交通管制員的指示，隨後越過停止線，在未經控制塔許可的情況下進入跑道。(rc)