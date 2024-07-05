27/06/2024 17:18

《外圍焦點》歐洲央行執委發表講話，美國公布首季個人消費等數據

《經濟通通訊社27日專訊》美國周五(28日)公布關鍵通脹數據前，美股三大指數昨日輕微上升。納指漲87.5點或0.49%，收17802.66點。道指漲15.64點或0.04%，收39127.8點。標普500漲8.61點或0.16%，收5477.91點。港股方面，恒生指數收市報17716，跌373點或2.1%，成交1042億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:15pm，歐洲央行執委埃爾德森就銀行監管發表講話。28日凌晨3:00am，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃就美國經濟第四條磋商的結論舉行簡報會。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數。今晚8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由1.6%升上3%；第一季個人消費料由3.3%降至2%；5月耐用品訂單料由0.6%逆轉至下滑0.5%；5月批發庫存月率升幅料維持於0.1%；連續申請失業救濟金人數料維持於182.8萬；首次申請失業救濟金人數料由23.8萬降至23.5萬。10:00pm，美國公布5月成屋待完成銷售，月率料由下滑7.7%改善至升0.5%。11:00pm，美國公布6月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負2惡化至負5。(wa)