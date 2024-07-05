27/06/2024 07:50

《國金頭條》英偉達引領AI狂潮續漲，亞馬遜市值突破2萬億美元

《經濟通通訊社27日專訊》人工智能漲勢未斷，英偉達周三（26日）續漲0.25%，至每股126.4美元。亞馬遜市值突破2萬億美元，創下歷史新高。

納指漲87.5點，或0.49%，收17802.66點。道指上漲15.64點，或0.04%，收39127.8點。標普500漲8.61點，或0.16%，收5477.91點。



*美元兌日圓升破160關口*



美元維持強勢，美匯指數上漲0.4%，至106.05。日圓跌至38年來最低。美元兌日圓升破160關口，至160.62，市場正密切關注日本政府是否出手干預。歐元兌美元跌0.3%，至1.0679。

受強勢美元和聯儲局官員鷹派言論打壓，金價下跌。紐約期金下跌0.8%，收每盎司2313.2美元。油價走高，紐約期油漲7美仙，收每桶80.9美元。布蘭特期油漲24美仙，收85.25美元。(jf)