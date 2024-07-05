27/06/2024 15:31

大新銀行推多幣種扣帳卡，目標首年新卡發行量達5位數

《經濟通通訊社27日專訊》大新銀行公布，將於今年7月1日推出大新多貨幣Mastercard扣帳卡。全新扣帳卡為大新VIP銀行服務及優易理財客戶而設，提供達11種貨幣。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，藉著推出大新多貨幣Mastercard扣帳卡，配合香港市民出遊所需，期望首年新卡發行數量可達5位數。

鄧子健指，客戶也可使用外幣兌換限價買賣功能，提前鎖定外幣匯率，到價時便會自動兌換外幣到戶口。此外，客戶可透過該行手機App內的「扣帳卡專區」，更新個人化設定如消費限額及自行鎖卡等，以達安全保障。透過該行手機App內的扣帳卡專區，客戶可一站式管理扣帳卡相關事宜。客戶更可透過外幣買賣，達至財富增值目標。(kk)