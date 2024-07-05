27/06/2024 16:17

金管局與法國中央銀行展開央行數碼貨幣跨境合作

《經濟通通訊社27日專訊》金管局與法國中央銀行宣布，展開批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)合作。

金管局最近參與了歐洲中央銀行歐元體系(Eurosystem)探索工作的第二階段，成為歐元區以外參與此項計劃的主要央行機構。雙方更簽署了諒解備忘錄，進一步鞏固雙邊合作，共同推動wCBDC和代幣化市場創新發展。

雙方將深入研究其wCBDC基建（即金管局的Ensemble項目沙盒和法國央行的DL3S）之間的互通性，重點研究實時跨境和跨貨幣支付。這項跨境實驗旨在探索如何提高跨境交易的結算效率，促進不同地區的金融市場基建之間互通。

根據諒解備忘錄，金管局和法國央行同意加強溝通與合作，並奠定進一步應用代幣化和新科技的基礎。

法國央行第一副總裁Denis Beau表示，這次開展合作，適逢金管局最近宣布Ensemble項目，期待在這基礎上進一步測試DL3S平台，並希望能與金管局透過優化跨境支付共同促進普及金融。

金管局副總裁李達志表示，金管局今年早前宣布Ensemble項目，開拓創新的金融市場基建，透過wCBDC暢順地進行代幣化貨幣的銀行同業結算。隨著法國央行DL3S和金管局Ensemble項目沙盒之間的合作，期待與法國央行攜手進一步探索不同跨境支付方案和應用案例，促進金融市場互通性，以及推動全球代幣化市場的發展。(bi)