27/06/2024 19:21

《再戰明天》美國公布核心PCE等數據，吉利汽車公布業績

《經濟通通訊社27日專訊》美國公布核心PCE等數據，及吉利汽車公布業績，料為周五(28日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚6:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在「央行系列：巴黎」會議上發言。



*日本公布失業率，英國公布首季GDP*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布5月失業率，料維持於2.6%。7:50am，日本公布5月工業生產，年率料維持不變，月率料由下滑0.9%改善至升2%。1:00pm，日本公布5月新屋動工，年率料由13.9%逆轉至下滑6.2%。2:00pm，英國公布第一季出口，季率跌幅料由0.8%擴大至1%；第一季國內生產總值年率料由下滑0.2%改善至升0.2%，季率料由下滑0.3%改善至升0.6%；第一季進口季率跌幅料由0.3%擴大至2.3%。同一時間，德國公布5月進口物價，年率跌幅料由1.7%收窄至0.3%，月率升幅料由0.7%收窄至0.2%。4:30pm，香港公布5月貨幣供應M1；5月貨幣供應M2；5月貨幣供應M3。8:30pm，美國公布5月核心個人消費支出平減指數(PCE)，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由2.8%收窄至2.6%；5月個人消費料由0.2%升上0.3%；5月個人所得料由0.3%升上0.4%。9:45pm，美國公布6月芝加哥採購經理人指數，料由35.4升至40。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由69.1降至66。

在本港，明日公布業績的公司有:吉利汽車(00175)等。(wa)