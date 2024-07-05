27/06/2024 14:55

中銀香港：今年派息比率保持40%至60%，淨息差面對一定壓力

《經濟通通訊社27日專訊》中銀香港(02388)副總裁兼財務總監劉承鋼出席股東大會時表示，該行2023年每股股息1.672元，按年增長23.2%，派息比率保持穩中有升，展望全年該行將努力實現經營業績穩中有升，為股東回報打好基礎，今年派息比例將仍然保持在40%到60%區間，將努力提升盈利能力，繼續優化資本的配置，為股東創造中長期可持續的回報。



*有信心不良率優於市場平均水平，借貸成本回落*



中銀香港副總裁兼風險總監徐海峰表示，去年該行的不良貸款比率持續優於本地行業的平均水平，今年首季資產質量保持平穩，展望全年預期香港經濟會持續增長，內地經濟亦向好，相關部門亦推出一系列促進房地產市場健康發展的措施，認為整體市場市場信心將會持續改善。不過，全球整體經濟復甦動能不足，高息環境一定程度上影響客戶的還款能力，銀行業風險管理依然面臨一定挑戰，所以全年來看，在撥備方面，該行將保持審慎充分撥備，該行將致力維持不良率保持相對平穩，並有信心繼續優於市場平均水平，信貸成本將較2023年有所回落，並處於可控範圍。



*美國減息幅度未必太大，淨息差面對一定壓力*



劉承鋼表示，從全年的情況來看，銀行淨息差表現會受到市場利率水平、貸款市場競爭以及存款成本等因素所影響，按照目前市場普遍的預期來看，今年美國減息的幅度未必太大，相信港元利率在現有水平下進一步下跌的空間應該有限，後續走勢仍然存在一定不確定性，而淨息差繼續趨穩則面臨一定壓力。



*撤辣後樓市交投明顯上升，住宅市場續恢復靠穩*



中銀香港副總裁陳文表示，自政府在今年2月底撤銷樓市辣招後，留意到香港住宅樓宇價格呈窄幅波動格局，但交投量有明顯上升，今年首季該行累計新造按揭業務為4400筆，市場佔比較去年底增加至38.3%，保持市場第一，展望下半年本港住宅市場繼續恢復靠穩。(bn)