27/06/2024 17:46

金管局:首季本港零售銀行稅前溢利增5%，淨息差降至1.53%

《經濟通通訊社27日專訊》金管局刊發季報，今年首季零售銀行整體除稅前經營溢利按年增加5%。盈利上升主要是由於持有作交易的投資收入增加，但部分升幅被總經營支出及貸款減值撥備增加所抵銷。期內零售銀行淨息差收窄至1.53%，去年同期則為1.56%。



*首季銀行業貸款總額減少1%*



金管局表示，今年首季銀行業貸款總額減少1%，其中在香港使用的貸款減少1.2%，在香港境外使用的貸款及貿易融資均下跌0.5%。中國內地相關貸款減少2%。銀行業存款保持穩定，今年首季存款總額微跌0.2%，其中港元存款增加0.1%，美元存款則減少0.6%。整體貸存比率由上一季的62.8%微跌至今年首季的62.3%。



*特定分類貸款比率升至1.79%*



金管局提及，銀行體系的特定分類貸款比率由上一季的1.56%上升至今年首季末的1.79%。中國內地相關貸款的特定分類貸款比率亦由2.58%上升至2.77%。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.30%微升至0.33%，住宅按揭貸款拖欠比率微升至0.08%。

銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在今年第一季為176.1%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在今年3月底為21.1%，遠高於8%的國際最低要求。(bn)