27/06/2024 11:20

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.26583 -0.572 一周 4.94613 -8.089 兩周 4.69202 -5.917 一個月 4.65821 -4.179 兩個月 4.70786 -2.172 三個月 4.76089 -2.405 六個月 4.81494 -1.002 一年 4.99042 +0.232

《經濟通通訊社27日專訊》雖然半年結逼近，但港元拆息持續偏軟，其中，隔夜息微跌至4.26583厘，一周拆息失守5厘，低見4.94613厘，為6月21日以來最低，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報4.65821厘。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.76089厘，創近一周新低，六個月期亦跌至4.81494厘，但一年期連升兩天，報4.99042厘。港元匯價今早在7.8065-7.8092之間上落，最新報7.8076，較前收市價升0.02%。(cl)資料來源：香港銀行公會