27/06/2024 11:20
《港元利率》一星期拆息跌穿5厘見近一周低，一個月期兩連跌
《經濟通通訊社27日專訊》雖然半年結逼近，但港元拆息持續偏軟，其中，隔夜息微跌至4.26583厘，一周拆息失守5厘，低見4.94613厘，為6月21日以來最低，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，報4.65821厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.76089厘，創近一周新低，六個月期亦跌至4.81494厘，但一年期連升兩天，報4.99042厘。
港元匯價今早在7.8065-7.8092之間上落，最新報7.8076，較前收市價升0.02%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.76089厘，創近一周新低，六個月期亦跌至4.81494厘，但一年期連升兩天，報4.99042厘。
港元匯價今早在7.8065-7.8092之間上落，最新報7.8076，較前收市價升0.02%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.26583
|-0.572
|一周
|4.94613
|-8.089
|兩周
|4.69202
|-5.917
|一個月
|4.65821
|-4.179
|兩個月
|4.70786
|-2.172
|三個月
|4.76089
|-2.405
|六個月
|4.81494
|-1.002
|一年
|4.99042
|+0.232
資料來源：香港銀行公會