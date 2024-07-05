27/06/2024 10:25

《基金觀點》景順：歐盟右傾市場保持審慎，惟歐洲股票仍可看好

《環富通基金頻道27日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭發表關於法國選舉及歐盟「右傾」的觀點。



*法國選舉充滿不確定性，懸峙議會或致政治僵局*



歐盟議會選舉結果顯示，右翼黨派崛起，法國總統馬克龍宣布法國將提前舉行下議院選舉。這令法國10年期政府債券孳息率與德國10年期政府債券孳息率之間的息差擴大至10多年來最高水平。股票方面，自馬克龍宣布提前選舉以來，法國CAC 40指數已下跌逾4%。國內收入佔比更高的法國股票跌幅更大。由於持有大量政府債務且可能成為潛在暴利稅的徵收對象，法國的銀行板塊似乎最為脆弱。

即將舉行的法國選舉充滿不確定性。法國債務負擔相當重，政府債務約佔GDP的110%。極右翼政黨國民聯盟(Rassemblement National)歷來都在提出無資金支持的開支計劃，這令財政整頓的前景變得不明朗。加上標準普爾近期將法國主權信用評級下調至AA-級，法國公共財政的可持續性受到質疑。早期民調結果顯示國民聯盟領先，但不足以獲得絕對多數席位。懸峙議會可能導致政治僵局。於6月30日的選舉開啟之前，法國債券及股票或面臨更多不利因素。



*若市場波動蔓延整個歐洲及歐元，或提供買入機會*



隨著歐盟議會向右傾斜，市場有理由保持審慎。投資者傾向於將歐洲與更高的風險溢價相聯繫。歐盟財政及單一市場改革的前路或許更加艱難。當前，歐盟憲章有關「更深層聯合」的承諾亦受到民族主義情緒更強烈的反對，這可能會削弱歐盟各國之間為加強財政和宏觀一致性所做的努力。

歐洲股票整體表現較好，市場反應較為溫和，表明政策的直接影響較少。由於經濟增長再次加速，仍偏重歐洲股票。倘若市場波動蔓延至整個歐洲市場及歐元，這或許提供買入機會。市場波動蔓延至整個歐元區的可能性相當低。標準普爾全球/HCOB歐元區綜合採購經理人指數(PMI)位於12個月高位，經濟意外指數持續改善。歐洲股指數偏重價值及周期股，隨著經濟增長反彈，兩者一般會表現更好。歐洲央行減息亦是一項催化劑。

儘管相比歐洲債券而言，普遍看好歐洲股票，但將更加謹慎選擇歐洲政府債券。例如，儘管法國與葡萄牙10年期政府債券孳息率相若，但明顯更看好葡萄牙債券，原因是葡萄牙政府債務負擔低於法國，如有需要，葡萄牙比法國有更多空間增加稅收以支持預算。(wa)