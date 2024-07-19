27/06/2024 08:49

【大國博弈】美國對華加徵關稅在即，富豪汽車押後推新款電動車

《經濟通通訊社27日專訊》吉利汽車(00175)母公司吉利控股旗下富豪汽車宣布，鑑於美國將對中國進口電動車徵收最多逾100%關稅，公司押後在美推出EX 30型號電動車的計劃。

富豪汽車副行政總裁兼商務總監Bjorn Annwall接受外電採訪時稱，富豪原定今年秋季推出EX 30的計劃將順延至明年。Annwall指出，倘若美國最終落實徵收上述關稅，將影響集團銷售計劃，但不影響整體業務，因為受影響範圍只涉及一款電動車。

據了解，富豪EX 30型目前在上海工廠生產，明年開始小部分會在比利時生產。

至於歐盟也宣布從7月4日起對中國電動車徵收額外關稅，富豪汽車認為，對公司業務的影響只有一年。(ry)