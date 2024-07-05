27/06/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升1點子，報7.2665

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1270，較上個交易日跌22點子，七連跌，創去年11月21日以來逾七個月新低，與市場預測偏離擴至近1500點，上個交易日報7.1248。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早小幅高開1點子，報7.2665，但與昨日一樣又迅速調頭向下，在上午9時31分跌至7.2682，距交易區間下限僅十餘點，上個交易日即期匯率收盤報7.2666。

隔夜美國新屋數據表現不佳，似乎顯示美國經濟正在放緩，但日圓隔夜跌至38年新低，美指也被動反彈並升破106關口，人民幣的外部壓力有增無減，監管層繼續小幅放鬆中間價。人民幣即期的交易下限已逼近7.27關口，今日匯價料繼續在下限附近交投。

瑞銀最新觀點認為，昨日離岸人民幣兌美元已跌破7.3關口，今日人民幣中間價再度下行，或意味著離岸人民幣將向7.35邁進。

《證券日報》引述東方金誠首席宏觀分析師王青指，後期若離岸人民幣對美元匯率出現較大幅度波動，不排除人行通過加大離岸央票發行規模等方式，強化離岸人民幣流動性調節的可能。王青又指，考慮到當前人民幣對美元匯率基本保持反向波動的偏強運行狀態，預計短期內除繼續通過中間價發揮調控作用外，出台其他穩匯市措施的可能性較小。(sl)



