27/06/2024 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收跌23點子十連跌，逼近7.27關口

《經濟通通訊社27日專訊》日圓跌跌不休助力美元被動走強，人民幣貶值壓力難以降低。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2689，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，十連跌，再創去年11月14日以來近七個半月新低，全日在7.2658至7.2693之間波動，日內最低位距交易區間下限僅2點。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升25點子，報7.2995。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1270，較上個交易日跌22點子，七連跌，創去年11月21日以來逾七個月新低，與市場預測偏離擴至近1500點，上個交易日報7.1248。

市場人士表示，日圓跌至38年新低，美元被動走強，人民幣作為低息貨幣同樣面臨套息困局，在基本面明顯改善前，這種貶值壓力會持續存在；大行適時向市場提供流動性，避免匯率過快靠近區間下限，不過得益於中國低通脹大環境，如果沒有貿易戰衝擊，人民幣大幅貶值並無必要。

國泰君安國際最新研報指出，近期澳洲央行可能再次加息、法國政治仍面臨不確定性，以及日圓跌跌不休，似乎定價邏輯開始發生變化，市場最終選擇了「強美元」。(sl)