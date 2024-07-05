27/06/2024 11:25

【聚焦數據】深圳首5月工業增加值增12.3%，消費增1.8%

《經濟通通訊社27日專訊》深圳市統計局公布，1-5月，全市規模以上工業增加值同比增長12.3%。從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長6.1%、13.1%、7.9%。主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長18.4%。主要高技術產品產量持續快速增長，其中，3D打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增長68.6%、43.5%、32.4%。



*電子及通信設備製造投資增長逾一倍*



1-5月，全市固定資產投資同比增長9.1%。其中，工業投資增勢強勁，增長67.1%。分領域看，製造業投資拉動作用顯著，增長73.1%。高技術產業投資活躍，高技術製造業投資增長97.2%，其中，電子及通信設備製造投資增長109.1%。社會領域投資快速增長，其中，居民服務、修理和其他服務業投資增長76.6%，教育投資增長26.3%。

1-5月，全市社會消費品零售總額4169.82億元，同比增長1.8%。分消費類型看，商品零售增長1.9%；餐飲收入增長0.8%。消費升級類商品保持較快增長，其中，限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長5.3%、7.2%。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長4.9%。



*出口增近四成，進口增近三成，CPI漲0.2%*



1-5月，全市進出口總額18118.02億元(人民幣．下同)，同比增長34.3%。其中，出口11592.65億元，增長37.2%；進口6525.37億元，增長29.4%。其中，一般貿易進出口增長50.9%，佔進出口總額的58.6%，比重較上年同期提高6.4個百分點。

5月末，全市金融機構(含外資)本外幣存款餘額133293.00億元，同比增長2.2%。金融機構(含外資)本外幣貸款餘額95266.96億元，同比增長5.9%。

1-5月，全市居民消費價格比上年同期上漲0.2%。其中，食品煙酒價格下降0.3%，衣著價格上漲3.6%，居住價格上漲0.2%。(sl)