27/06/2024 10:03

【聚焦數據】首5月工業利潤增速回落至3.4%，5月增0.7%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27543.8億元(人民幣．下同)，同比增長3.4%，增速比1-4月份回落0.9個百分點；5月份，工業企業實現利潤同比僅增0.7%，興4月工業企業利潤由3月下降3.5%轉為增4%，出現顯著放緩。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指，受投資收益增速回落等短期因素影響，規上工業企業利潤增速比1-4月份回落0.9個百分點。



*國企利潤降2.4%，採礦業利潤下降16.2%*



1-5月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9438.4億元，同比下降2.4%；股份制企業實現利潤總額20510.5億元，增長1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額6827.8億元，增長12.6%；私營企業實現利潤總額7329.3億元，增長7.6%。

1-5月份，採礦業實現利潤總額5024.5億元，同比下降16.2%；製造業實現利潤總額19285.7億元，增長6.3%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3233.6億元，增長29.5%。

1-5月份，規模以上工業企業實現營業收入53.03萬億元，同比增長2.9%；發生營業成本45.27萬億元，增長3%；營業收入利潤率為5.19%，同比提高0.02個百分點。(ct)