27/06/2024 10:06

【數據解讀】統計局：投資收益回落等影響首5月工業利潤增速回落

《經濟通通訊社27日專訊》1-5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額27543.8億元(人民幣．下同)，同比增長3.4%，增速比1-4月份回落0.9個百分點；5月份，工業企業實現利潤同比僅增0.7%，興4月工業企業利潤由3月下降3.5%轉為增4%，出現顯著放緩。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指出，受投資收益增速回落等短期因素影響，首5月規上工業企業利潤增速比1-4月份回落0.9個百分點，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤角度看，1-5月份企業毛利潤增速比1-4月份加快0.8個百分點，連續兩個月加快，工業企業效益基本面持續改善。

總體看，1-5月份規上工業企業效益持續恢復，但也要看到，國內有效需求仍然不足，內生動力有待加強，工業企業效益恢復基礎仍不牢固。



*工業企業營收持續回升*



工業生產保持平穩增長，工業品出廠價格回升明顯，共同推動企業營收增速回升。1-5月份，規上工業企業營業收入同比增長2.9%，增速比1-4月份加快0.3個百分點，連續兩個月加快。從當月看，5月份規上工業企業營業收入同比增長3.8%，在4月份由降轉增的基礎上，增速進一步加快0.5個百分點。企業營收持續回升，為盈利恢復提供重要支撐。

近八成行業利潤實現增長。1-5月份，在41個工業大類行業中，有32個行業利潤同比增長，佔78.0%，行業增長面比1-4月份擴大2.4個百分點。分門類看，採礦業利潤同比下降16.2%，降幅比1-4月份收窄2.4個百分點。



*裝備製造業成為利潤增長重要引擎*



1-5月份，裝備製造業利潤同比增長11.5%，增速高於規上工業8.1個百分點，拉動規上工業利潤增長3.6個百分點，是今年以來推動規上工業利潤增長貢獻最大的行業板塊。分行業看，受益於智能手機、高技術船舶、汽車等產品生產較快增長，電子行業利潤增長56.8%，鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤增長36.3%，汽車行業利潤增長17.9%。

1-5月份，消費品製造業利潤同比增長10.9%，繼續保持兩位數增長。



*設備更新等措施顯效，原材料製造業利潤降幅收窄*



1-5月份，原材料製造業利潤同比下降15.1%，降幅比1-4月份收窄4.1個百分點。分行業看，隨著大規模設備更新等政策措施落地顯效，鋼材市場預期向好、價格回升，鋼鐵行業5月當月實現利潤95億元，同比由虧轉盈，扭轉了鋼鐵行業全行業連續3個月當月淨虧損的局面；有色冶煉行業受產品價格上漲等因素推動，1-5月份利潤增長80.6%，增速比1-4月份加快24個百分點。(ct)