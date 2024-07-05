27/06/2024 17:46

《中國監管》外匯局：3月末中國銀行業對外淨資產914億美元

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布，2024年3月末，中國銀行業對外金融資產15079億美元，對外負債14165億美元，對外淨資產914億美元，其中，人民幣淨負債3022億美元，外幣淨資產3936億美元。

在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產9318億美元，債券資產3523億美元，股權等其他資產2238億美元，分別佔銀行業對外金融資產的62%、23%和15%。分幣種看，人民幣資產3804億美元，美元資產7984億美元，其他幣種資產3291億美元，分別佔25%、53%和22%。從投向部門看，投向境外銀行部門7479億美元，佔比50%；投向境外非銀行部門7600億美元，佔比50%。

在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債7535億美元，債券負債3066億美元，股權等其他負債3564億美元，分別佔銀行業對外負債的53%、22%和25%。分幣種看，人民幣負債6826億美元，美元負債4399億美元，其他幣種負債2941億美元，分別佔比48%、31%和21%。從來源部門看，來自境外銀行部門6357億美元，佔比45%；來自境外非銀行部門7808億美元，佔比55%。(sl)