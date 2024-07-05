27/06/2024 09:37

【外圍經濟】市場看跌日圓倉位急增，圓匯創38年低致干預風險大

《經濟通通訊社27日專訊》日圓跌至1986年以來的最低水平，美元兌日圓在昨天紐約市尾段高見160.87，今早亦曾高見160.81，引發市場對日本干預的擔憂，日圓波動性或大幅增加。

波動性息差圖表顯示，投資者要求溢價以防範突然波動，日圓看跌押注不斷增加，而活躍投資者倉位的衡量標準處於2022年以來的最負面水平。



*零售銷售增長強勁*



另一方面，日本5月零售銷售較上季增長，原因是消費者需求在持續通脹的情況下保持穩定。

經濟產業省周四(27日)公布的數據顯示，5月份大型零售銷售較4月增長1.7%，而經濟師則預期增長0.8%。而整體零售銷售較去年同期增長3%，也超出預期。漲幅主要由燃料和機械銷售帶動。(rc)