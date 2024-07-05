27/06/2024 11:09

【外圍經濟】美光股價收市後下跌，營收預期未滿足投資者極高期待

《經濟通通訊社27日專訊》美國最大的電腦內存晶片製造商美光科技收市後下跌，其營收預期未滿足一些投資者極高的期待。

該公司周三(26日)發布公告，第四財季銷售額將在74億至78億美元，分析師的預估均值為75.8億美元，而一些預測高於80億美元。剔除特定項目後的每股利潤約為1.08美元，而預估為1.02美元。

儘管人工智能熱潮令美光受到提振，但個人電腦和智能手機等傳統市場的需求仍然低迷。展望顯示這些領域從去年歷史性的下滑後，恢復速度沒有市場期望的快速。

該股在美股收市後交易中下跌約5%。截至昨日收市，美光今年已上漲67%，因投資者預期美光將成為人工智能支出的主要受益者之一。(rc)