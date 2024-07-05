27/06/2024 14:30

【外圍經濟】多倫多道明銀行：大幅減息將重振加拿大經濟增長

《經濟通通訊社27日專訊》多倫多道明銀行經濟師James Orlando表示，加拿大央行如果在聯儲局開始減息之前就減息，將為加拿大經濟帶來巨大好處。

Orlando表示，加拿大消費者對利率更敏感，平均而言，他們的債務比美國家庭更多，而且按揭貸款利率重置的頻率也更高。減息後，加拿大人民可以用更少的可支配收入來支付按揭貸款，在一定程度上縮小加拿大和美國之間的差距，減息對加拿大來說是一件大事。

此外，他表示，美國消費者在進入高利率環境時比加拿大消費者處於更好的位置。與加拿大的較短期限(通常最長為5年)相比，美國提供的30年期按揭貸款利率是利率上升的額外緩衝。(rc)