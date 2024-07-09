27/06/2024 07:53

【企業盈喜】華信地產財務(00252)料全年純利增最多97%

《經濟通通訊社27日專訊》華信地產財務(00252)公布，預期截至3月31日止年度純利不多於6000萬元，升最多96.7%。

該集團指，純利上升因聯營公司Titian Dragon Properties Corporation因收回其土地業權及擁有權產生之公平值變動產生之溢利，抵扣持有之投資物業公平價值變動產生虧損所致。

另外，該集團指，董事會會議將延至明天舉行。因一家從事股票經紀及商品期貨交易的附屬公司的客戶投訴而正在進行額外審計工作。該投訴涉及該附屬公司負責人員從該客戶帳戶轉移資金，而有關資金已退回該客戶帳戶而投訴也得以處理，對其財務表現或業績並無重大影響。(wh)