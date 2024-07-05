28/06/2024 17:02

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發言，美國公布核心PCE等數據

《經濟通通訊社28日專訊》美國關鍵的PCE通脹數據將於今日公布，美國總統選舉參選人拜登和特朗普亦將舉行首次電視辯論。市場對美國降息的押注增加，美股昨日上行。道指漲36.26點或0.09%，收39164.06點。標普500漲5.03點或0.09%，收5482.87點。納指漲53.53點或0.3%，收17858.68點。港股方面，恒生指數收市報17718，升2點，成交989億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在「央行系列：巴黎」會議上發言。29日凌晨12:00am，美聯儲理事鮑曼參加視頻討論。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月核心個人消費支出平減指數(PCE)，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由2.8%收窄至2.6%；5月個人消費料由0.2%升上0.3%；5月個人所得料由0.3%升上0.4%。9:45pm，美國公布6月芝加哥採購經理人指數，料由35.4升至40。10:00pm，美國公布6月密歇根大學消費者信心指數，料由69.1降至66。(wa)