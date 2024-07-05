28/06/2024 07:51

《國金頭條》PCE通脹數據公布在即，市場押注降息美股上行

《經濟通通訊社28日專訊》美國關鍵的PCE通脹數據即將於周五（28日）公布，美國總統選舉參選人拜登和特朗普亦將舉行首次電視辯論。市場對美國降息的壓注增加，美股周四（27日）上行。

道指漲36.26點，或0.09%，收39164.06點。標普500漲5.03點，或0.09%，收5482.87點。納指漲53.53點，或0.3%，收17858.68點。

不過，美光財測欠佳，股價狂瀉逾7%。而美國工廠5月商業設備訂單下滑，顯示高息環境削弱企業設備支出。亞特蘭大聯儲銀行行長波斯提克預計，聯儲局今年會降息1次，明年降息多達4次。

美國總統選舉首場參選人電視辯論亦將於本港時間周五上午9時展開，拜登和特朗普時隔4年將再度同台辯論。



*日圓跌勢暫緩*



美元小幅走低，美匯指數跌0.1%，至105.91。日圓跌勢暫緩，美元兌日圓從38年高位小幅回落，至160.765，此前一度觸及160.88。在利差影響下日圓兌美元本月下跌2.1%，年內下跌12%。

金價反彈，紐約期金漲1%，報每盎司2336.6美元。原油走高，紐約期油漲84美仙，至每桶81.74美元。布蘭特期油漲1.14美元，至86.39美元。(jf)