28/06/2024 10:57

【美國大選】美國總統選舉首場辯論結束，拜登口齒不清全程捱打

《經濟通通訊社28日專訊》歷時90分鐘的美國2024年總統選舉首場參選人電視辯論結束，民主黨現任總統拜登和共和黨前總統特朗普時隔4年再度同台發言。拜登多次口齒不清，全程捱打。

兩人未握手便全程站立展開辯論，特朗普在非法移民、醫療、經濟、通脹、墮胎權、族權關係等內政問題上猛烈抨擊拜登，直指美國在其管治下淪為三等國家，後者全程處於守勢。特朗普一度稱：「我真的不知道他最後幾句說甚麼，我相信他也不知自己說甚麼。」

辯論的另一焦點是特朗普因國會山莊暴動而引發的刑責問題，他被主持人多次追問會否尊重本次選舉結果。特朗普一度避開話題，但最後表示只要選舉公平、合法，他就會尊重。他還指出，拜登兒子亨特已被定罪。

在外交政策方面，特朗普直指拜登在以巴衝突、俄烏戰爭及朝鮮半島問題上愚蠢及軟弱，正令世界面臨第三次大戰。拜登則辯稱只有加強盟友間合作，才能確保安全。(jf)