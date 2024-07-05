28/06/2024 15:01

【外圍經濟】加拿大通過美國加州運送石油的運輸費用更低

《經濟通通訊社28日專訊》加拿大最新的石油管道促進該國重質原油向亞洲的出口，並且透過美國加州的通道令運輸費用更便宜。

自5月擴建的跨山管道開始運作以來，已有近300萬桶石油從溫哥華運往中國或印度。根據Vortexa船舶追蹤數據，其中超過55%的原油首先向南運往南加州，在那裏原油被轉移到超大型原油運輸船(VLCC)上。此方法較使用溫哥華港運輸更好，因為溫哥華港只能容納小尺寸的原油運輸船，其載重量還不到VLCC的一半。

熟悉費率的船舶經紀人透露，從溫哥華港直接運送到亞洲市場的成本是使用VLCC的兩倍。不過，改道至加州延長了原油運往亞洲的時間。(rc)