28/06/2024 11:43

《駐滬專電》人行上海總部：進一步推動人民幣跨境金融服務發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕28日上海專電》人行上海總部近日召開2024年上海市跨境人民幣業務工作會議指，2023年上海市人民幣跨境收支總額達23萬億元，繼續保持全國第一。面對2024年金融形勢，要進一步推動人民幣跨境金融服務穩健發展。

具體來說，下階段人行上海總部要引導和激勵央企、國企等在人民幣跨境使用上形成示範效應；加大對大型成套設備出口企業人民幣使用場景的拓展力度，便利其在設備出口和融資業務中使用人民幣結算；推動人民幣在周邊國家、東盟、東亞及「一帶一路」等區域的使用，為境內外企業提供安全、便捷、高效的跨境人民幣服務，擴大人民幣國際化朋友圈。

同時，將穩慎推動跨境人民幣業務創新，著力拓展包括自貿賬戶在內的跨境人民幣業務場景。簡化跨境人民幣結算流程，為實體經濟提供更加便利的「無堵點」、「一站式」優質金融服務，不斷豐富跨境人民幣業務促進貿易投資便利化的內涵和實效。

還要積極對接企業跨境投融資需求，依託自由貿易賬戶提供集成式金融服務。積極開展人民幣跨境貿易融資和境外人民幣貸款業務，支持「走出去」企業、對外投資、對外承包工程等企業優先採用跨境人民幣貸款。