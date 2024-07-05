28/06/2024 18:02

證監會：提防3個實體涉嫌虛擬資產欺詐，警方已封鎖網站

《經濟通通訊社28日專訊》證監會公布，告誡公眾提防3間實體涉嫌從事虛擬資產相關欺詐活動，及/或在未領有牌照情況下，宣稱在香港營運虛擬資產交易平台。警務處已應證監會要求，封鎖相關網站及社交媒體專頁。證監會亦已將Tokencan、香港威幣加密資產和HKD.com Corporation，以及其各自網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。



*有平台訛稱已向證監會提交牌照申請*



證監會指，Tokencan未領有牌照而聲稱提供加密貨幣買賣服務，並利用社交媒體平台，推介投資者到其網站進行加密貨幣投資。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。

第二個為香港威幣加密資產，涉嫌在未領有牌照情況下向香港投資者推廣宣稱的虛擬資產交易平台服務的，並在其網站上訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。

第三個為HKD.com Corporation，一個使用與另一虛擬資產交易平台非常相似的名稱和標誌的實體，但兩者毫無關聯。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。(hp)