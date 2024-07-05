28/06/2024 19:15

《再戰明天》鮑威爾及拉加德發表講話，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社28日專訊》鮑威爾及拉加德發表講話，及歐元區公布CPI，料為下周二(2日)市場焦點。



*澳洲央行公布幣策會議記錄，本港公布零售銷售*



各國重要經濟活動方面，本港時間下周二9:30am，澳洲央行公布6月貨幣政策會議記錄。晚上9:30pm，美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行總裁拉加德和巴西央行總裁坎波斯內托在歐洲央行的中央銀行論壇上發表講話。

數據方面，下周日9:30am（本港時間．下同），中國公布6月製造業採購經理人指數，料維持於49.5；6月非製造業採購經理人指數料由51.1降至50.9；6月綜合採購經理人指數。下周一8:30am，日本公布6月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布5月零售銷售，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%。9:45am，中國公布6月財新製造業採購經理人指數，料由51.7降至51.5。1:00pm，日本公布6月消費者信心指數，料由36.2升至36.3。8:00pm，德國公布6月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2.4%收窄至2.3%。9:45pm，美國公布6月製造業採購經理人指數，料由51.3升至51.7。10:00pm，美國公布6月ISM製造業指數，料由48.7升至49.2。下周二4:30pm，香港公布5月零售銷售。5:00pm，歐元區公布5月失業率，料由6.4%升上6.5%；6月消費者物價指數月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.6%收窄至2.5%。

在本港，下周日公布業績的公司有:璋利國際(01693)、億達中國(03639)、新華聯合投資(08159)等。

此外，明日優必選(09880)將有基石投資者持股解禁。(wa)