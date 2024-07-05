28/06/2024 11:22
《港元利率》半年結日隔夜拆息抽升創兩個月高，但一個月期三連跌
《經濟通通訊社28日專訊》半年結日，隔夜拆息抽升71基點至4.97726厘，創近兩個月新高，但其他各期拆息則全線下跌，其中，一周拆息進一步跌至4.82506厘，為6月21日以來最低，與樓按相關的一個月拆息連跌三天，報4.61024厘，見一周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.75375厘，為6月20日以最低，六個月及一年期分別降至4.81137厘和4.98899厘。
港元匯價今早在7.8075-7.8095之間上落，最新報7.8077，較前收市價升0.02%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.75375厘，為6月20日以最低，六個月及一年期分別降至4.81137厘和4.98899厘。
港元匯價今早在7.8075-7.8095之間上落，最新報7.8077，較前收市價升0.02%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.97726
|+71.143
|一周
|4.82506
|-12.107
|兩周
|4.64964
|-4.238
|一個月
|4.61024
|-4.797
|兩個月
|4.69964
|-0.822
|三個月
|4.75375
|-0.714
|六個月
|4.81137
|-0.357
|一年
|4.98899
|-0.143
資料來源：香港銀行公會