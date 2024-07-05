28/06/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.97726 +71.143 一周 4.82506 -12.107 兩周 4.64964 -4.238 一個月 4.61024 -4.797 兩個月 4.69964 -0.822 三個月 4.75375 -0.714 六個月 4.81137 -0.357 一年 4.98899 -0.143

《經濟通通訊社28日專訊》半年結日，隔夜拆息抽升71基點至4.97726厘，創近兩個月新高，但其他各期拆息則全線下跌，其中，一周拆息進一步跌至4.82506厘，為6月21日以來最低，與樓按相關的一個月拆息連跌三天，報4.61024厘，見一周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息降至4.75375厘，為6月20日以最低，六個月及一年期分別降至4.81137厘和4.98899厘。港元匯價今早在7.8075-7.8095之間上落，最新報7.8077，較前收市價升0.02%。(cl)資料來源：香港銀行公會