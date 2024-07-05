28/06/2024 10:05

《基金觀點》普徠仕：日圓若迅速貶值至163，日本當局或干預

《環富通基金頻道28日專訊》普徠仕多元收益債券策略副基金經理鍾曉陽發表關於日圓走勢的觀點。



*若7月後不釋出加息訊號，日圓或下探165*



有兩個因素可能令日圓貶值的速度由此放緩。首先，與日本和美國的利率差異相比，日圓近期表現明顯較弱。其次，由於日圓目前的貶值速度比其他已發展市場貨幣更快，因此存在日本當局入市干預的風險。然而，在國內政策維持不變的情況下，干預措施較難帶來長期影響。

目前日圓的貶值速度較4月緩慢，兌美元一度跌穿160關口。市場普遍預期，如果日圓迅速貶值至163，日本當局或將進行干預。如果日本銀行在7月後不釋出進一步加息的訊號，直至美國聯儲局9月議息會議前，日圓或會下探165的水平。聯儲局減息和日本國內政策變化仍然是影響美元兌日圓匯率的主要因素。但在基本情境預測中，日圓不太可能在未來數月內快速貶值至170的水平，因為日本銀行可能會在近期進行干預。

日圓貶值令日本銀行在7月加息的可能性增加，這可能會對日本政府債券孳息帶來上行壓力。目前，10年期以下的債券的實際利率仍然為負數。隨著日本政府長期債券的孳息率日益接近歐洲和中國政府債券的水平，投資者應考慮這可能會加劇對資金的競爭。這亦可能為環球債券孳息率帶來上升壓力。(wa)