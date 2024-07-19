28/06/2024 16:51

【大國博弈】馬朝旭坎貝爾通電話，京促美為兩國關係發揮積極作用

《經濟通通訊社28日專訊》今日下午外交部例行記者會上，有記者提問稱，美常務副國務卿坎貝爾同中國外交部副部長馬朝旭通電話。坎貝爾重申，美國對菲律賓的防務承諾是牢固的，並對中國在南海行動表示嚴重關切，請問中方對此有何回應？

外交部發言人毛寧表示，昨日，馬朝旭副部長同美副國務卿坎貝爾就當前中美關係及共同關心的問題坦誠深入交換了意見。馬朝旭重點就涉台、涉藏、南海、烏克蘭等問題闡明了中方嚴正立場，要求美方兌現拜登總統所作承諾，切實尊重中國主權安全發展利益，為中美關係穩定發展發揮積極作用，而不是相反。

馬朝旭強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」終將引火燒身。美方應充分認清民進黨「台獨」本性，及其對台海和平的嚴重危害性，停止武裝台灣，將不支持「台獨」承諾落到實處。另外，涉藏問題事關中國主權和領土完整，美方應停止以任何形式為「藏獨」勢力站台背書，停止借涉藏問題干涉中國內政。(ry)