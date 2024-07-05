28/06/2024 17:58

《央行動態》人行：人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定

《經濟通通訊社28日專訊》中國人民銀行網站發文稱，人行貨幣政策委員會25日召開2024年第二季度例會，會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，今年以來，貸款市場報價利率改革成效顯著，存款利率市場化調整機制作用有效發揮，貨幣政策傳導效率增強，社會融資成本繼續下降；外匯市場供求基本平衡，經常帳戶順差穩定，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向浮動、預期趨穩，在合理均衡水平上保持基本穩定。

會議指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能不強，通脹出現高位回落趨勢但仍具黏性，主要經濟體經濟增長和貨幣政策有所分化。中國經濟運行延續回升向好態勢，但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。



*穩匯率要綜合施策、校正背離、穩定預期*



會議認為，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。促進物價溫和回升，保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。同時，在經濟回升過程中，也要關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險。(sl)