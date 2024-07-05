28/06/2024 09:44

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升9點子，報7.2680

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1268，較上個交易日升2點子，止七連跌，暫離逾七個月低位，與市場預測偏離仍有近1460點，上個交易日報7.1270。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報7.2680，上個交易日即期匯率收盤報7.2689。

盤初日圓跌破161再刷38年新低，離岸人民幣兌美元(CNH)重回7.3關口；人民幣中間價暫時企穩，監管繼續強力過濾單邊預期，避免市場預期進一步惡化。

市場人士稱，日圓可能要跌到163左右日本當局才可能出手干預，人民幣可能面臨進一步拖累。

另外，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，下一步決定人民幣匯率內在動能的關鍵在於國內房地產行業何時企穩回暖，這也是決定國內經濟基本面走向的首要因素；相對而言，中美利差變化等影響相對較小。(sl)