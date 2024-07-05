28/06/2024 16:52

【聚焦人幣】人幣即期止十連跌，收升30點子，上半年累貶逾2%

《經濟通通訊社28日專訊》在6月最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2659，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，止十連跌，暫脫離近七個半月低位，全日在7.2641至7.2685之間波動，日內低位距交易區間下限仍不足10點子。

人幣即期匯率全月跌0.3%，連跌六個月；今年上半年累跌2.39%。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升52點子，報7.2988。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1268，較上個交易日升2點子，止七連跌，暫離逾七個月低位，與市場預測偏離仍有近1460點，上個交易日報7.1270。

市場人士表示，美國總統辯論中特朗普被認為表現良好，美元出現上漲，人民幣也重新承壓，不過月末臨近部分頭寸離場也暫時緩解貶值壓力，晚間美國個人消費支出(PCE)物價指數表現或直接影響美元走向，需重點關注，另外中間價走向仍將決定人民幣的調整速度。(sl)