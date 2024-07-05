28/06/2024 09:30

【聚焦人幣】5月末境外機構在中國債券市場託管餘額4.27萬億

《經濟通通訊社28日專訊》人民銀行公布，截至2024年5月末，境外機構在中國債券市場的託管餘額4.27萬億元(人民幣．下同)，佔中國債券市場託管餘額的比重為2.6%。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額4.22萬億元；分券種看，境外機構持有國債2.24萬億元、佔比53.1%，政策性金融債0.93萬億元、佔比22.0%。

5月，債券市場共發行各類債券68624.9億元。國債發行9713.8億元，地方政府債券發行9035.9億元，金融債券發行10148.5億元，公司信用類債券發行7493.8億元，信貸資產支持證券發行366.8億元，同業存單發行31518.1億元。

截至5月末，債券市場託管餘額163.5萬億元。其中，銀行間市場託管餘額142.9萬億元，交易所市場託管餘額20.6萬億元。分券種來看，國債託管餘額30.4萬億元，地方政府債券託管餘額42.0萬億元，金融債券託管餘額39.1萬億元，公司信用類債券託管餘額32.3萬億元，信貸資產支持證券託管餘額1.4萬億元，同業存單託管餘額17.1萬億元。商業銀行櫃台債券託管餘額739.4億元。(sl)