28/06/2024 10:00

【大國博弈】美議員促嚴查中國進口廢食用油，指可能「摻假」

《經濟通通訊社28日專訊》據《路透》報道，美國一些農業州的參議員正推動監管部門對從中國等國家進口的廢食用油(UCO)進行打擊，因他們擔心其中一些貨物可能「摻假」。

美國生物燃料製造商近年購買越來越多廢食用油來生產生物柴油等產品，這些產品可以獲得豐厚的聯邦和州政府的低碳燃料生產補貼，包括獲得根據美國國家環境保護局(EPA)的美國再生燃料標準(U.S. Renewable Fuels Standard)轄下稱為「可再生標識號」(renewable identification numbers, RINs)的可交易信用權(tradable credits)。

參議員們在寫給美國國家環境保護局、農業部、海關和邊境保護局以及美國貿易代表的信函中表示，美國從以往每年進口不到2億磅的廢食用油，到2023年進口超過30億磅，其中一半以上來自中國；當中一些廢食用油可能包括初榨棕櫚油，而這種產品與森林砍伐造成的氣候和環境破壞有關。參議員們寫道，「我們知道，有一些良好的參與者在可再生燃料生產中利用UCO作為各種原料的一部分，而且國內的UCO來源受到嚴格的核查和可追溯性要求，然而，我們對美國在核查進口UCO方面的努力缺乏透明度感到擔憂」，敦氦監管機構提供有關美國對廢食用油進口的執法和核查行動的詳細信息。

信函還提到，在對進口進行更嚴格的審查後，歐洲的廢食用油進口量急劇下降。(sl)