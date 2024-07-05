28/06/2024 14:07

【數據前瞻】機構料6月中國官方PMI續處榮枯線下，與上月持平

《經濟通通訊社28日專訊》6月中國官方和財新製造業採購經理人指數(PMI)將分別於周日(30日)及下周一(1日)發布，據《路透》綜合19家分析機構預估中值顯示，中國6月官方PMI料持平於49.5，連續第二個月位於榮枯線下方，表明中國經濟復甦動能仍略顯弱。另據七家機構預估中值顯示，財新6月中國製造業PMI料從上月的51.7微降至51.2。



*內需仍然不足，出口或面臨更大阻力*



招商證券宏觀張靜靜團隊表示，目前高頻數據沒有明顯的亮點，二季度經濟增速低於一季度的可能性進一步上升。開工率和產能利用率均有所走弱。房地產去庫存和銷售端政策進一步放鬆的效果也沒有在高頻數據上有所體現。工業生產和房地產投資均有所走弱，社零同比和環比雖有實質改善，但增速水平也不能對沖投資下滑的缺口。內需不旺的情況下，價格水平將維持當前較為弱勢的狀態，這仍將制約各部門收入改善的速度。此外，受國內北方高溫、部分地區旱澇急轉等氣象因素影響，生產和項目施工進度難免有所放緩，疊加此前地方債發行進度滯後，預計短期內投資鏈高頻數據將維持當前狀態。

6月中國戰略性新興產業採購經理人指數(EPMI)回落至49.3，為歷史同月首次低於50，回落幅度也大於過去幾年平均表現。野村國際香港認為，這表明隨著中國與其他地區的貿易摩擦加劇，出口領域可能面臨更大的阻力。該機構還認為，EPMI的大幅回落也表明中國當前的復甦仍然脆弱。6月高頻數據表明，房地產行業動能疲弱，同時6月國內汽車零售銷售增速的大幅下滑可能會給製造業帶來壓力，單靠出口可能還帶不動經濟強勁復甦。(sl)