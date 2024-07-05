28/06/2024 17:39

《中國監管》外匯局：首季經常帳戶順差392億美元，合理均衡

《經濟通通訊社28日專訊》國家外匯管理局公布，2024年一季度，中國經常賬戶順差2814億元（人民幣．下同），資本和金融帳戶逆差5350億元，其中，非儲備性質的金融帳戶逆差2231億元，儲備資產增加3118億元。

按美元計值，2024年一季度，中國經常帳戶順差392億美元，其中，貨物貿易順差1213億美元，服務貿易逆差612億美元，初次收入逆差243億美元，二次收入順差34億美元。資本和金融帳戶逆差744億美元，其中，資本帳戶逆差0.2億美元，非儲備性質的金融帳戶逆差310億美元，儲備資產增加434億美元。

按SDR計值，2024年一季度，中國經常帳戶順差294億SDR，資本和金融帳戶逆差560億SDR，其中，非儲備性質的金融帳戶逆差233億SDR，儲備資產增加326億SDR。



*來華證券投資淨流入322億美元，近3年來季度較高水平*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀數據指，2024年一季度，中國國際收支保持基本平衡。

一是經常帳戶順差繼續處於合理均衡區間。一季度，中國經常帳戶順差392億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為0.9%，處於合理均衡區間。其中，國際收支口徑的貨物貿易順差1213億美元，出口7511億美元，進口6298億美元，均處於歷史同期較高水平。服務貿易平穩恢復，跨境旅行支出增加。一季度，服務貿易逆差612億美元，其中旅行逆差538億美元，基本恢復至2019年同期水平。

二是跨境雙向投融資有序開展。一季度，中國對外各類投資平穩發展，金融帳戶資產淨增加1389億美元，其中儲備資產因交易淨增加434億美元，非儲備性質的金融帳戶資產淨增加954億美元。各類來華投資保持一定規模淨流入，金融帳戶負債淨增加645億美元，其中，來華證券投資淨流入322億美元，為近3年來季度較高水平，境外投資者配置人民幣資產趨勢持續向好。 總體看，中國高質量發展扎實推進，國民經濟延續回升向好態勢，經濟運行總體平穩，有利於國際收支繼續保持基本平衡。(sl)