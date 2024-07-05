28/06/2024 17:29

《中國監管》外匯局：3月末中國對外金融淨資產2.96萬億美元

《經濟通通訊社28日專訊》國家外匯局公布，2024年3月末，中國對外金融資產96643億美元，對外負債67025億美元，對外淨資產29618億美元。

在對外金融資產中，直接投資資產29567億美元，證券投資資產11539億美元，金融衍生工具資產208億美元，其他投資資產20635億美元，儲備資產34694億美元，分別佔對外金融資產的31%、12%、0.2%、21%和36%；在對外負債中，直接投資負債35103億美元，證券投資負債17403億美元，金融衍生工具負債265億美元，其他投資負債14253億美元，分別佔對外負債的52%、26%、0.4%和21%。

按SDR計值，2024年3月末，中國對外金融資產72990億SDR，對外負債50621億SDR，對外淨資產22369億SDR。



*對外淨資產規模增1.8%，兩年以來保持穩定增長*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀數據指，2024年3月末，中國國際投資頭寸狀況保持穩健，對外金融資產和負債規模均有所增加，儲備資產規模繼續位列全球第一。

一是中國對外淨資產規模持續增長。2024年3月末，中國對外資產規模96643億美元，較2023年末增長0.9%；對外負債規模67025億美元，增長0.4%；對外淨資產（資產減負債）規模29618億美元，增長1.8%，自2022年3月末以來保持穩定增長。

二是對外資產和負債結構保持基本穩定。對外資產中，儲備資產3.5萬億美元，規模繼續位列全球首位；非儲備資產規模佔比較2023年末有所上升。對外負債中，超50%為來華直接投資等長期穩定資金，規模3.5萬億美元。(sl)