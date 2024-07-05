28/06/2024 16:37

《本港經濟》金管局：5月底外匯基金總資產按月減少838億元

《經濟通通訊社28日專訊》金管局公布，截至今年5月31日，外匯基金總資產為39791億元，較4月底減少838億元，其中港元資產減少692億元，外幣資產減少146億元。

港元資產減少，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券的月底餘額減少。外幣資產減少，主要是因為財政儲備提取存款及已購入但未結算證券的月底餘額減少，但有關減幅因投資按市價重估而被部分抵銷。

貨幣發行局帳目顯示，今年5月底的貨幣基礎為19190億元，較4月底增加29億元，增幅為0.2%。貨幣基礎增加，主要是由於已發行外匯基金票據及債券的折價攤銷，但有關增幅因負債證明書總額減少而被部分抵銷。

今年5月底的支持資產總額增加121億元至21351億元，增幅為0.6%。支持比率由4月底的110.79%，上升至5月底的111.26%。(cl)