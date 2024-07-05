28/06/2024 16:32

《本港樓市》金管局：5月新申請按揭個案按月減少16.1%

《經濟通通訊社28日專訊》金管局公布今年5月份的住宅按揭統計調查結果，是月新申請貸款個案按月減少16.1%，至8077宗。



*新批按揭貸款額按月增8.8%*



5月份新批出的按揭貸款額按月增加8.8%，至316億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加3.7%，至115億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加14.9%，至176億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少4.8%，至25億元。

5月份新取用按揭貸款額較4月份增加27%，至165億元。



*H按佔比降至92%*



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的93%下降至5月份的92%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，則由2.2%升至3.5%。

5月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至18561億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.09%，經重組貸款比率維持於接近0%。(cl)