28/06/2024 16:34

《本港經濟》5月香港人民幣存款升4.2%，貸款跌0.4%

《經濟通通訊社28日專訊》香港金管局今日公布︱認可機構的存款總額在今年5月份上升1.1%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.3%及1.8%。由年初截至5月底計，存款總額及港元存款分別上升3.2%及0.9%。香港人民幣存款在5月份上升4.2%，於5月底為11340億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月份為11832億元人民幣，而4月份為12570億元人民幣。

金管局指，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



*首五月貸款跌2.4%*



至於5月份貸款與墊款總額下跌0.4%，由年初截至5月底計下跌2.4%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在5月份分別下跌0.3%及0.7%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由4月底的82.1%，下跌至5月底的81.4%。



*5月港元M3按年升1.5%*



5月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.4%，與去年同期比較均上升1.5%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.1%，與去年同期比較下跌8.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份均上升1.2%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.8%。(cl)