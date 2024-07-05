28/06/2024 09:13

【外圍經濟】東京通脹加速，日本央行預料會保持在加息軌道上

《經濟通通訊社28日專訊》東京通脹率6月升高，可能使日本央行維持在考慮最早於7月加息的軌道上。

總務省周五(28日)公布的數據顯示，東京不包括生鮮食品的消費者價格按年上漲2.1%，升幅高於5月的1.9%及預期的2%。剔除生鮮食品和能源價格的消費者價格則按年升1.8%，扭轉連續9個月升幅下降的勢頭。

另一方面，日本東證股價指數周四(27日)一度攀升至2816.62點，接近1990年高位。指數受到金融股支撐，愈來愈多的公司亦採取措施提高股東回報。

分析指，自4月中旬觸底以來，由於預期日本央行將加息，銀行業對東證股價指數的貢獻較大。(rc)