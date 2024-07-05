28/06/2024 10:01

【外圍經濟】德銀：美國新政府如採激進貿易保護，歐元或見一算

《經濟通通訊社28日專訊》德意志銀行策略師表示，美國大選可能會為美元上漲帶來更多空間，而歐元可能會因為歐洲政治分裂而受到影響。

該銀行繼續看好美元，隨著投資者員適應長期較高的利率背景，美元兌歐元本周觸及兩個月高點。策略師Alan Ruskin和George Saravelos將歐元兌美元的年終目標定為1.05(目前約為1.07)，並預計未來兩年將出現低於1.10的「長期低位」格局。不過，如果美國在11月大選後在新政府領導下，採取激進的貿易保護主義政策，他們會考慮修改成更接近平價。

與此同時，勒龐領導的國民聯盟可能勝出法國議會選舉。兩名策略師認為，無論誰獲勝，法國國內的分歧都會破壞歐洲的長期競爭力和團結。(rc)