28/06/2024 10:25

【外圍經濟】美國廣泛數據反映經濟有進一步放緩的跡象

《經濟通通訊社28日專訊》覆蓋廣泛的經濟數據顯示，受聯儲局在更長期內維持較高借貸成本的政策和頑固的通脹影響，今年上半年美國經濟增速下行。

美國官方數據顯示，第一季度個人消費增長1.5%。周四(27日)的另一份數據則顯示特定企業設備的訂單和出貨量下降，貿易逆差達到兩年來最大，就業市場走弱，買樓活動下滑。

聯信銀行首席經濟師Bill Adams在報告中表示，繼2023年下半年實現高於趨勢水平的增長後，美國經濟在2024年上半年低速運行。第一季度實際GDP增長降溫，第二季度零售銷售和地產活動持續疲軟。

亞特蘭大聯儲GDPNow現時預計第二季度經濟增長率為2.7%，此前預期增長3%。(rc)