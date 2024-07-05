28/06/2024 11:01

【外圍經濟】德財長：可能反對歐洲央行干預法國國債下跌

《經濟通通訊社28日專訊》德國財政部長林德納表示，如果法國議會選舉引發該國國債被大幅拋售，歐洲央行做出干預可能有違法律規定。

他表示，歐洲央行的強力干預將引發一些經濟和憲法問題。他提到央行在傳導保護機制(TPI)下可用的工具，但這些工具至今只停留在新聞稿層面，使用上將取決於是否符合條約法，所以他不想使用。

法國總統馬克龍本月9日出人意料的宣布提前議會選舉，令債券投資者感到不安，德國國債孳息率溢價達到10多年前歐債危機以來最大。德國和法國國債孳息率差周四(27日)再次小幅擴大，一度升至83個基點，表明投資者仍然擔心潛在的政治動盪。(rc)