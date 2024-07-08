08/07/2024 16:55

《外圍焦點》英倫銀行委員發表演講，美國公布消費信貸

《經濟通通訊社8日專訊》美國非農就業人口增幅放緩，失業人口增幅上升，強化市場對聯儲局最早9月開始降息的押注。美股上周五(5日)上揚，標普500和納指雙雙創歷史新高。標普500漲30.17點或0.5%，報5567.19點。納指漲164.46點或0.9%，報18352.76點。道指漲67.87點或0.2%，報39375.87點。港股方面，恒生指數收市報17524，跌275點或1.5%，成交893億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間9日凌晨12:15am，英倫銀行貨幣政策委員會委員哈斯克爾在一場活動上就英國通脹問題發表演講。

數據方面，明日，中國公布6月貨幣供應M1，年率跌幅料由4.2%擴大至5.4%；6月貨幣供應M2年率升幅料由7%收窄至6.8%。3:00am，美國公布5月消費信貸，料由64億美元升至90億美元。(wa)