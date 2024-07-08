08/07/2024 07:50

《國金頭條》非農數據強化9月降息預期，標普納指再創新高

《經濟通通訊社8日專訊》美國非農就業人口增幅放緩，失業人口增幅上升，強化市場對聯儲局最早9月開始降息的押注。美股上揚，標普500和納指雙雙創歷史新高。

標普500漲30.17點，或0.5%，報5567.19點，創下今年第34個紀錄高位，周線上漲約2%。納指漲164.46點，或0.9%，報18352.76點，亦創新高。道指漲67.87點，或0.2%，報39375.87點。

Meta上漲近6%，收於紀錄高位，Alphabet和蘋果收盤亦創紀錄。英偉達股價下跌，其評級罕見遭下調，分析師對未來上漲空間發出警告。銀行股受到衝擊，不過，摩根大通和花旗集團下周料以靚麗表現拉開銀行股財報季的序幕。

數據顯示美國招聘放緩，失業率升至2021年以來最高。雖然美國6月份非農就業人數增加20.6萬，點高於預期的19萬人，但前兩個月的數據下修11.1萬，顯示就業市場可能降溫。而失業率升至4.1%，平均時薪的漲幅也放緩。

互換合約顯示，市場預計聯儲局今年從11月開始、降息兩次的可能性為100%，而對9月降息的押注也一直在上升。在就業數據之後，聯儲局主席鮑威爾將於周二（9日）上午10點在國會發表半年度證詞。美國CPI數據將於周四（11日）發布。



*英鎊創下4年來最長連漲紀錄*



美元跌至3周低位，美匯指數下跌0.28%，至104.87。繼工黨在英國大選中取得壓倒性勝利後，英鎊創下4年來最長連漲紀錄。英鎊兌美元一度上漲0.5%，至1.2817，自2020年7月以來首次連續第7天上漲。

歐元兌美元連續第7天上漲，此前一度上漲0.3%，至1.0842，為6月12日以來最高，隨後停滯，周線上漲1.2%，為今年最佳單周表現。美元兌日圓下跌0.3%，至160.73，盤中一度下跌0.6%，至6月28日以來的最低點。澳元兌美元漲0.4%，至0.6743。

黃金價格躍升至6周高點，現貨金漲1.4%，至每盎司2389.35美元。紐約期金漲1.23%，至每盎司2398.5美元。原油連續第4周上漲，紐約期油跌0.9%，結算價報每桶83.16美元。布蘭特期油跌1%，報每桶86.54美元。(jf)