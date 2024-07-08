08/07/2024 09:36

《套期保值－蕭猷華》美國勞工市場放緩，9月減息機會增加

《套期保值》美國就業數據出爐，6月非農職位增加20.6萬份，稍為高於預期的19萬份，當中政府招聘工作崗位最多，有7萬份，4、5月非農新增職位則向下修訂減少11.1萬份；勞動參與率由62.5%升至62.6%，反映找工的人多了，即消費力正在減弱；平均時薪按月升0.3%，合符預期；失業率為4.1%，高於預期的4.0%，美國聯儲局早前估算今年年底失業率會升至4.1%，現已提前到達。綜合最近的通脹和就業數據，顯示美國勞工市場放緩，通脹回落，筆者認為聯儲局9月減息的機會大大增加。



恒指上星期在18000點上下穿梭，未有明確方向，格局待變。內地經濟數據欠缺驚喜和等待三中全會的政策消息，預期恒指短線仍會在17500點至18500點上落。選股方面，繼續炒股不炒市，美國減息機會增加，國際金價向上，金價有機會挑戰2450美元新高，金礦股可伺機買入。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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