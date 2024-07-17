08/07/2024 08:57

【國際要聞】法國會選舉極左聯盟爆冷勝出，瑪琳龐勒組閣無望

《經濟通通訊社8日專訊》法國國民議會周日（7日）舉行第二輪投票，初步點票顯示，極左派聯盟「新人民陣線」意外成為國會第一大力量，總統馬克龍領導的中間派執政聯盟居次，瑪琳龐勒領導的極右翼聯盟居第3，打破她組建內閣的期望。

據法國媒體報道，在國會577個議席中，由社會黨和極左黨派組成的新人民陣線，有望贏得172至210個席位。馬克龍的中間派陣營則將以150至180席排在第2位。極右翼的國民聯盟獲得113至152個席位。

由於沒有一個政黨能取得國會大多數，料會出現「懸浮議會」。法國總理阿塔爾宣布，將於周一（8日）向馬克龍呈辭。雖然未能組閣，瑪琳勒龐仍對選舉結果作出了積極評價，指國民聯盟必將成為議席最多的單一政黨。「潮水正在上漲，」 她說：「雖然這次還沒有漲得足夠高，但還是在上漲。」



*歐元在亞洲早盤走弱*



新人民陣線的勝利可能會對關注法國公共財政狀況的投資者敲響警鐘。該集團主張大幅增加公共支出、提高最低工資並降低退休年齡，而這些措施將引發與歐盟的重大衝突。歐元在亞洲早盤走弱，兌美元下跌0.3%至1.0807。(jf)